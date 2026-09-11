Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Женщина в мусульманском платке ударила палкой шестилетнюю девочку из-за того, что та чересчур громко смеялась и носилась по коридору поликли

Женщина в мусульманском платке ударила палкой шестилетнюю девочку из-за того, что та чересчур громко смеялась и носилась по коридору поликли

Red Carpet Вчера в Екатеринбурге, в коридоре детской поликлиники на улице Сыромолотова, шестилетняя София бегала и смеялась, ожидая приёма.

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Профиль пользователя Aнатолий Райков
Aнатолий Райковизменено

Во первых,что она делала в чёрном платке которая в детской поликлинике.Или она заплатила в кассу за лечение своего ребёнка,если не имеет амбулаторной карты,то можно возмущаться,а безплатное лечение только на родине.Или туда доехать очень дорого?То в России делать не чего и не стоит сюда ехать.В России и своих придурков хватает,так не чего сюда перется со своими аульскими законами.

Профиль пользователя Гарибян Сусанна
Гарибян Сусанна

Вот к чему приводит ввоз в страну сотен тысяч азиатов с их потомством. В поликлиниках очереди, которых быть не должно. Но поликлиники рассчитаны на детей коренного населения и с  потоком  чужаков не справляются. Чтобы избежать подобного нужно просто запретить принимать тех у кого нет полисов и прикрепления к этой поликлинике. И вообще, вся эта азиатская мелочь не привитая и страдающая всевозможными заболеваниями является рассадником заразы.  И посещение нашими детьми поликлиник чревато гибелью. В прошлом году мой годовалый внук после планового осмотра у врача утром следующего дня резко заболел: температура, судороги, малыш умирал. Подняли  всех, кого могли, приехал из Саратова профессор для консультации, общими усилиями врачей, слава Богу, что есть ещё опытные медики в городе, поставили диагноз - "коклюш", и спасли ребёнка. Но двое суток он был между жизнью и смертью. А инфекцию подхватил в поликлинике.  Мы уже о коклюше и забыли, а тут такое- подарок из Азии.  И сколько ещё заразы принесли эти "гости" в страну?.  Если мы хотим, чтобы  Россия жила, нужно срочно решать вопрос. Иначе будут очереди, толпы в коридорах, распространение заразф и гибель детей.

Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

Статья видимо сгенерирована ИИ. Русская, беременная женщина, изнасиловала трёх, нет четырёх, мигрантов, выходцев из Средней Азии, после того, как они глумились... Дальше придумайте сами. Дебилизация народа продолжается.