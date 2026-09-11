Red Carpet Вчера в Екатеринбурге, в коридоре детской поликлиники на улице Сыромолотова, шестилетняя София бегала и смеялась, ожидая приёма.
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А что делает среднеазиатское бабьё в НАШИХ поликлиниках?
Во первых,что она делала в чёрном платке которая в детской поликлинике.Или она заплатила в кассу за лечение своего ребёнка,если не имеет амбулаторной карты,то можно возмущаться,а безплатное лечение только на родине.Или туда доехать очень дорого?То в России делать не чего и не стоит сюда ехать.В России и своих придурков хватает,так не чего сюда перется со своими аульскими законами.
Вот к чему приводит ввоз в страну сотен тысяч азиатов с их потомством. В поликлиниках очереди, которых быть не должно. Но поликлиники рассчитаны на детей коренного населения и с потоком чужаков не справляются. Чтобы избежать подобного нужно просто запретить принимать тех у кого нет полисов и прикрепления к этой поликлинике. И вообще, вся эта азиатская мелочь не привитая и страдающая всевозможными заболеваниями является рассадником заразы. И посещение нашими детьми поликлиник чревато гибелью. В прошлом году мой годовалый внук после планового осмотра у врача утром следующего дня резко заболел: температура, судороги, малыш умирал. Подняли всех, кого могли, приехал из Саратова профессор для консультации, общими усилиями врачей, слава Богу, что есть ещё опытные медики в городе, поставили диагноз - "коклюш", и спасли ребёнка. Но двое суток он был между жизнью и смертью. А инфекцию подхватил в поликлинике. Мы уже о коклюше и забыли, а тут такое- подарок из Азии. И сколько ещё заразы принесли эти "гости" в страну?. Если мы хотим, чтобы Россия жила, нужно срочно решать вопрос. Иначе будут очереди, толпы в коридорах, распространение заразф и гибель детей.
Статья видимо сгенерирована ИИ. Русская, беременная женщина, изнасиловала трёх, нет четырёх, мигрантов, выходцев из Средней Азии, после того, как они глумились... Дальше придумайте сами. Дебилизация народа продолжается.
Никто не имеет права бить ребёнка,она должна сделать замечание матери ребёнка и все.