СК возбудил дело после драки автомобилистов на проезжей части Иркутного моста

Следователи СК возбудили уголовное дело из-за дорожного происшествия в центре Иркутска. На Иркутном мосту двое мужчин с помощью грубой силы вытащили водителя из автомобиля на проезжую часть и начали его избивать.
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