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Царьград

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Депутат Стенякина: Пособие по беременности вырастет до 1,1 млн руб

Депутат Стенякина: Пособие по беременности вырастет до 1,1 млн руб

В 2027 году размер пособия по беременности и родам достигнет 1,1 миллиона рублей. Екатерина Стенякина из комитета Госдумы рассказала, на какие суммы могут рассчитывать женщины, находящиеся в декретном отпуске, и как рассчитываются выплаты.

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