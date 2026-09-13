Депутат Стенякина: Пособие по беременности вырастет до 1,1 млн руб

В 2027 году размер пособия по беременности и родам достигнет 1,1 миллиона рублей. Екатерина Стенякина из комитета Госдумы рассказала, на какие суммы могут рассчитывать женщины, находящиеся в декретном отпуске, и как рассчитываются выплаты.