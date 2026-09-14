С миру по нитке...
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67 лет назад СССР первым добрался до Луны — и просто врезался в него

В 1959 году СССР впервые в истории добрался до Луны, но путь к этому успеху был усеян авариями и ошибками.

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