Цель - смута в русском обществе: Каково реальное отношение к СВО? Слив данных соцопроса вызвал скандал

Foreign Affairs: Для слома военной машины Кремля Запад должен использовать недовольство простых россиян ЕЛЕНА ПАНИНА Сотрудник Университета Джонса Хопкинса (США) Питер Померанцев поделился своим рецептом "слома военной машины Кремля".
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