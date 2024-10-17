Цель - смута в русском обществе: Каково реальное отношение к СВО? Слив данных соцопроса вызвал скандал

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
    А зачем предупредили?! Теперь там только коврики останутся. Хуснуллин и Нигматуллин,Затулин, Беглов и Воробьев, Даван...Силовики хотят за...
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Комментарии
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М
Мария
Какой ещё раскол? Что за бред?
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9 час.
Владимир Алтайцев
так  кто тебе  мешает сказать по  делу?
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6 час.
ЕШ
Елена Шах
Как рассказать Путину о безобразии на ОРТ в частности и &quot;культурке&quot; с Любимовой в целом?!!((
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6 час.

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