В Пентагоне заявили о 66 нападениях в Сирии и Ираке на войска США

Американские войска, находящиеся в Сирии и Ираке, с 17 октября 66 раз подверглись атакам. Об этом, ссылаясь на информацию, предоставленную в ходе брифинга заместителем пресс-секретаря министерства обороны США Сабриной Сингх, сообщает РИА Новости.