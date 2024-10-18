Колхоз племзавод им. Калинина приглашает на работу в животноводство- доярок, скотников, телятниц. Обращаться по телефону 3-47-48, ул.
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Колхоз племзавод им. Калинина приглашает на работу в животноводство- доярок, скотников, телятниц. Обращаться по телефону 3-47-48, ул.