Фсёпрапала - шишнаццать

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Elena Eliseeva

А вот интересно, предложение назвать коррупционеров из МО иностранными шпионами, это откуда подсмотрено, подслушано? Вот теперь я не удивляюсь, что перед ВОВ были уничтожены всякие там шпионы и пособники английских и других стран. Тогда были умнее, не писали о мздоимцах правду, а объявляли шпионами. А ещё сомневаются в гении Сталина