Информационная гигиена - это красиво, но недостижимо. Потому что я не знаю еще такой страны, где была бы такая свобода информации, как у нас.
Фсёпрапала - шишнаццать
Комментарии
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Кошмар
Вот с тебя, аффтор, и надо начать ограничивать свободу слова. 😀
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4 час.
Светлана Рыбчинская
А зайти на ссылку на первоисточник не пробовали?!😄
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2 час.
EE
Elena Eliseeva
А вот интересно, предложение назвать коррупционеров из МО иностранными шпионами, это откуда подсмотрено, подслушано? Вот теперь я не удивляюсь, что перед ВОВ были уничтожены всякие там шпионы и пособники английских и других стран. Тогда были умнее, не писали о мздоимцах правду, а объявляли шпионами. А ещё сомневаются в гении Сталина
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1 час.
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