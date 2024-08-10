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Сообщения о готовящемся в Судже референдуме оказались фейком

Сообщения о готовящемся в Судже референдуме оказались фейком

Данные о планах властей Суджи выйти из состава России оказались недостоверными Появившиеся в украинских Telegram-каналах данные о том, что мэр Суджи Курской области Виталий Слащев намерен провести референдум о выходе из состава Российской Федерации, оказались фейком.

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