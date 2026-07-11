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Джефф Питерсон: «Ламело Болл – отличный игрок, но Наз Рид и активы на драфте дадут нам больше гибкости в будущем»

Генменеджер « Шарлотт » ответил на вопросы по обмену разыгрывающего Ламело Болла на пресс-конференции.

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