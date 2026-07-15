Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта Украины.
Убит главный инженер Запорожской АЭС
Комментарии
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Сергей
умеют работать и работают.... а не словоблудием занимаются про отвоеванные 200 кв. м (метров!!! а не километров) на которых НИКТО в ближайшие лет 20 жить не будут... ни свои ни чужие....
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SK
Sergey Korotun
Мелочей в этой войне на наше уничтожение нет. Не покидает ощущение нашего неверия в серьёзность намерений врагов. Расчёт на дружбу-жвачку- фестваль разъдают нашу решимость, волю и готовность к победе
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