Гражданочка

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Говорю мужу: «Ты же ребенка хотел!» – А он: «Вот когда хотел, тогда и надо было рожать!»

Говорю мужу: «Ты же ребенка хотел!» – А он: «Вот когда хотел, тогда и надо было рожать!»

Говорю мужу: «Ты же ребенка хотел!» – А он: «Вот когда хотел, тогда и надо было рожать!»— …Муж очень долго хотел ребенка, уговаривал меня чуть ли не с первого дня после свадьбы, а я боялась рожать! – рассказывает тридцативосьмилетняя Лариса.

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