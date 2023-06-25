Говорю мужу: «Ты же ребенка хотел!» – А он: «Вот когда хотел, тогда и надо было рожать!»— …Муж очень долго хотел ребенка, уговаривал меня чуть ли не с первого дня после свадьбы, а я боялась рожать! – рассказывает тридцативосьмилетняя Лариса.