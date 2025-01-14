Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Не брат ты нам, гнида американская»: Россия откажется давить на Китай по просьбе Трампа, уверены в Пекине

«Не брат ты нам, гнида американская»: Россия откажется давить на Китай по просьбе Трампа, уверены в Пекине

Bloomberg: Китай не принимает попавшие под санкции три танкера с нефтью из РФ Три танкера с российской нефтью, попавшие под новые санкции США, не могут попасть в китайский порт.

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Комментарии
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Роман
В этой ситуации нашему руководству есть смысл перенаправить газ и нефть на нужды своей страны!!!Осуществить полную газификацию всей страны,бензин и дизель для своих граждан сделать дешевле чем на западе...Не хотят нас поддерживать китайцы и индусы,флаг им в руки,нужно в первую очередь думать о своей стране и ее гражданах!!!Сначала в полной мере обеспечить всем свои нужды,а избытки продавать и только по мировым ценам!!!Хватит быть добренькими,все равно никто этого не ценит,абхазы и армяне наглядный пример!!!
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8 час.
Анатолий Савочкин
...там за лужей хотя и тууупые, но понимают что союз России с Китаем - кирдык Америке... потому янки и пытаются столкнуть нас с китайцами лбами... а автор статейки явный провокатор...
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6 час.
Андрей Павлов
&quot;...нужно в первую очередь думать о своей стране и ее гражданах!!!&quot; Это Вы кому хотите посоветовать, владеющим этой нефтью капиталистам-олигархам, или власти, которая, как и в любой капиталистической стране, этих олигархов обслуживает в первую очередь? То, что Вы предлагаете, не принесет прибыли здесь и сейчас, поэтому ни олигархам, ни их обслуге это не интересно.
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2 час.

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