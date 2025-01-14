«Не брат ты нам, гнида американская»: Россия откажется давить на Китай по просьбе Трампа, уверены в Пекине

Роман В этой ситуации нашему руководству есть смысл перенаправить газ и нефть на нужды своей страны!!!Осуществить полную газификацию всей страны,бензин и дизель для своих граждан сделать дешевле чем на западе...Не хотят нас поддерживать китайцы и индусы,флаг им в руки,нужно в первую очередь думать о своей стране и ее гражданах!!!Сначала в полной мере обеспечить всем свои нужды,а избытки продавать и только по мировым ценам!!!Хватит быть добренькими,все равно никто этого не ценит,абхазы и армяне наглядный пример!!!

Анатолий Савочкин ...там за лужей хотя и тууупые, но понимают что союз России с Китаем - кирдык Америке... потому янки и пытаются столкнуть нас с китайцами лбами... а автор статейки явный провокатор...