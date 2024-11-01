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Царьград

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«Крылья Советов» остались без спортивного директора

«Крылья Советов» остались без спортивного директора

Сергей Корниленко, занимавший должность спортивного директора самарских "Крыльев Советов", покинул футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "зелено-бело-синих".

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