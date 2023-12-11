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Самолёт из Нью-Йорка совершил посадку в Петербурге из-за буйного пассажира

Мужчину сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. Члены экипажа Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airlines, выполнявшие рейс HY102 Нью-Йорк — Ташкент, приняли решение совершить вынужденную посадку в Петербурге из-за буйного пассажира.

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