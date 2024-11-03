ЦИК Молдавии сообщил о лидерстве Стояногло на президентских выборах

Подсчет 85% голосов показал, что кандидат от оппозиционной Партии социалистов Молдави Александр Стояногло лидирует с 51,36% голосов, 3 ноября сообщает пресс=служба Центральной избирательной комиссии Молдавии.
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