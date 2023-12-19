Первое, второе, третье и шампанское – сколько будет стоить в этом году новогодний стол

В приближение новогоднего праздника «Новый День» подсчитал, во сколько обойдется традиционное застолье в 2023 году – в нашем меню оливье, селедка под шубой, салаты полегче, закуски, горячее, фрукты и некрепкий алкоголь.
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