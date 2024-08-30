За ночь над российскими регионами сбито 18 украинских дронов

За ночь над российскими регионами сбито 18 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. 11 воздушных целей ликвидировали в Брянской области, четыре — в Калужской, две — в Крыму, ещё одну — в Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии