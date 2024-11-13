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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Лахин оформил дабл-дабл в победном для Клемсона матче NCAA – 19 очков и 12 подборов

В составе «Тайгерс» российский «большой» Виктор Лахин оформил дабл-дабл – 19 очков и 12 подборов при 8 из 13 с игры и 3 из 6 с линии.

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