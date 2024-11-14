WADA пока не получило от России взнос за 2024 год и оставшуюся часть взноса за 2023-й

«Ответ на оба ваши вопроса будет нет», – ответил представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства на вопросы, получило ли WADA от России взнос за 2024 год и оставшуюся часть взноса за предыдущий год.
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