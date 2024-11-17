Кулинарный гуру Мэри Бэрри рассказала, как сэкономить время на кухне Алёна Юрьева Знаменитая британская телеведущая и кулинарный гуру Мэри Берри, чьи рецепты стали популярны по всему миру, поделилась секретами, как избежать стресса и суеты на кухне.
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