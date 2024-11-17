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Кулинарный гуру Мэри Бэрри рассказала, как сэкономить время на кухне

Кулинарный гуру Мэри Бэрри рассказала, как сэкономить время на кухне

Кулинарный гуру Мэри Бэрри рассказала, как сэкономить время на кухне Алёна Юрьева Знаменитая британская телеведущая и кулинарный гуру Мэри Берри, чьи рецепты стали популярны по всему миру, поделилась секретами, как избежать стресса и суеты на кухне.

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