Кулинарный гуру Мэри Бэрри рассказала, как сэкономить время на кухне Алёна Юрьева Знаменитая британская телеведущая и кулинарный гуру Мэри Берри, чьи рецепты стали популярны по всему миру, поделилась секретами, как избежать стресса и суеты на кухне.