Суд признал Бандеру, Шухевича, ОУН и УПА пособниками нацистов

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, ОУН и УПА пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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