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Пользователи YouTube из США сообщают о сбоях в работе сервиса

Пользователи YouTube из США сообщают о сбоях в работе сервиса

Пользователи YouTube из Соединённых Штатов сообщили о сбоях в работе видеохостинга. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных ресурсах в сети, неполадки в работе видеохостинга начались около 02:00 мск.

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