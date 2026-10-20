На XXI Национальном конгрессе терапевтов директор филиала "НМИЦ радиологии" Сергей Иванов и главный онколог Минздрава Андрей Каприн опровергли гипотезу о том, что стресс вызывает рак, подчеркнув ключевую роль курения, алкоголя и инфекций в развитии заболеваний.