Прямого запрета курить на собственном балконе нет, но такая привычка законна только при полном соблюдении правил пожарной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рябков: пока нет ...
- ЛЛ Буданову назначил...
- ЛЛ Злоумышленники вл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым