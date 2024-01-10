Чемпионка Игр Вайцеховская заявила, что ей жаль тренера Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале назвала мужское одиночное катание на чемпионате Европы - 2024 апофеозом беспомощности, а также призналась, что ей жаль российского тренера Этери Тутберидзе.