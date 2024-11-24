В России могут создать национальный стандарт для туризма семей с детьми

Росстандарту рекомендовано разработать и утвердить национальный стандарт «Туризм семей с детьми». Об этом говорится в рекомендации комитета Госдумы по развитию туризма и туристической инфраструктуры по итогам парламентских слушаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии