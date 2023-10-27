Новый спикер Палаты представителей призвал Белый дом отчитаться за деньги, потраченные на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что сотрудники администрации США провели для нового спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) брифинг относительно запроса на дополнительные ассигнования на помощь Украине.
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