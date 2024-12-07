Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    Россия обязана покупать их мандарины? что за претензии?Россельхознадзор ...
  • Стефания Новак
    А напрасноЮ надо запретить и не давать зарабатывать! Тогда подумали о свое решении!Россельхознадзор ...
  • лина любимцева
    Какого черта нам постоянно пишут про этого Овечкина?!!... Он в России иза Россию не играет, и нам совершенно  не инте...Гретцки начнет со...

Глава МИД Сергей Лавров обозначил главные условия для мирных переговоров

Глава МИД Сергей Лавров обозначил главные условия для мирных переговоров

Интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, теперь доступно для зрителей и читателей в англоязычной и русскоязычной версиях одновременно на сайте Карлсона и Министерства иностранных дел России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Какие могут быть переговоры, когда над нами веером летают дроны. По-моему Зеленский и не думает о переговорах.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх