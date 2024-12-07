Глава МИД Сергей Лавров обозначил главные условия для мирных переговоров

Интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, теперь доступно для зрителей и читателей в англоязычной и русскоязычной версиях одновременно на сайте Карлсона и Министерства иностранных дел России.
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