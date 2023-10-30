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Великий палестинский митинг» в Стамбуле

Великий палестинский митинг» в Стамбуле

Эрдоган: мы объявим Израиль военным преступником и сообщим об этом международному сообществу В аэропорту Стамбула прошел «Великий палестинский митинг» в поддержку палестинского народа.

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Комментарии
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алекс кузь
Однако, явка на митинг впечатляет. Где сегодня наши профсоюзы.
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1 д.
Владимир Алтайцев
слова  подонка и кретина иудейского не интересны  никому в России.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Да  не  так уж вас, подонков  и  дебилов иудейских  здесь многособралось. Жалкая  кучка прихвостней  США
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1 д.

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