Эрдоган: мы объявим Израиль военным преступником и сообщим об этом международному сообществу В аэропорту Стамбула прошел «Великий палестинский митинг» в поддержку палестинского народа.
Великий палестинский митинг» в Стамбуле
Комментарии
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алекс кузь
Однако, явка на митинг впечатляет. Где сегодня наши профсоюзы.
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1 д.
Владимир Алтайцев
слова подонка и кретина иудейского не интересны никому в России.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Да не так уж вас, подонков и дебилов иудейских здесь многособралось. Жалкая кучка прихвостней США
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1 д.
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