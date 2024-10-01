Гендиректор строительной фирмы предстанет перед судом в Краснодарском крае за мошенничество

Следственной частью СУ УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ.
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