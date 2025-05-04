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Зеленский мстит Storm Shadow по России пока Трамп празднует нефтяную сделку

Зеленский мстит Storm Shadow по России пока Трамп празднует нефтяную сделку

Зеленский мстит Storm Shadow по России пока Трамп празднует нефтяную сделку Юлия СоколоваРоссийские регионы снова оказались под обстрелом: ВСУ нанесли серию атак крылатыми ракетами Storm Shadow, в то время как экс-президент США Дональд Трамп, не скрывая удовлетворения, празднует подписанную ранее выгодную сделку по ресурсам.

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