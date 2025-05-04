Зеленский мстит Storm Shadow по России пока Трамп празднует нефтяную сделку Юлия СоколоваРоссийские регионы снова оказались под обстрелом: ВСУ нанесли серию атак крылатыми ракетами Storm Shadow, в то время как экс-президент США Дональд Трамп, не скрывая удовлетворения, празднует подписанную ранее выгодную сделку по ресурсам.