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Ветеран разведки Риттер констатировал срыв планов НАТО по атаке на Донбасс и Крым

Ветеран разведки Риттер констатировал срыв планов НАТО по атаке на Донбасс и Крым

Федеральное агентство новостей Россия сорвала планы НАТО по нападению на Донбасс и Крым. Их вынашивал Альянс во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом в течение восьми лет, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

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