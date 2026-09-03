Зеленский заявил о кадровых перестановках в СБУ и ГУР после перестрелки

Владимир Зеленский заявил о служебном расследовании против глав Службы безопасности Украины (СБУ) и ГУР и об увольнении их заместителей после перестрелки в Киеве.
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Уж давно говорил - хаос будет наростать, всё будет... погромы, перестрелки, полный бардак. По другому - быть не может. Это время наступит... Все будут пытаться выжить.