Силуанов заявил о «точках соприкосновения» России и США

Между Россией и США есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, их нужно обсуждать, заявил ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом.
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