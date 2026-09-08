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Ижевскида Россия халыклары телләре көнендә Рәсүл Хәмзәтов әсәрләре буенча диктант яздылар

Ижевскида Россия халыклары телләре көнендә Рәсүл Хәмзәтов әсәрләре буенча диктант яздылар

Ижевск шәһәренең Халыклар дуслыгы йортында 80гә якын кеше «Россия – халыклар йорты» бөтенроссия диктант акциясенә кушылды.

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