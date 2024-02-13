С начала СВО в России предотвратили 419 терактов

С начала специальной военной операции в России предотвратили 419 террористических преступлений, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, глава ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии