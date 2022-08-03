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«Медный бунт»

«Медный бунт»

Медный бунт. Э. Лисснер (1938) Народ пошёл в Коломенское и уже не просил, а требовал у царя Алексея Михайловича выдать им изменников на расправу, угрожая «буде он добром им тех бояр не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю».

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