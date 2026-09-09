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Мой Дом 21

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Баня как культурный код: от древних ритуалов до советской традиции

Баня как культурный код: от древних ритуалов до советской традиции

Когда я впервые задумалась о том, почему банные традиции оказались настолько живучими во всех уголках планеты, меня не покидало ощущение, что за этим стоит нечто большее, чем обычная забота о чистоте.

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