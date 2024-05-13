БПЛА подавлены над Липецкой областью, произошло возгорание на электроподстанции

Он отметил, что жертв нет. Произошло возгорание на территории электроподстанции. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности Утром 13 мая власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности.
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