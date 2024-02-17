Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение ключевой ставки Центрального банка является временной мерой для борьбы с инфляцией, и российские власти в скором времени достигнут поставленных целей.
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