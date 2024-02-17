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ГТРК Татарстан

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Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой

Путин надеется, что высокая ключевая ставка будет временной мерой

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение ключевой ставки Центрального банка является временной мерой для борьбы с инфляцией, и российские власти в скором времени достигнут поставленных целей.

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