Эмбер Хёрд поддержала Блейк Лайвли на фоне скандала с Джастином Бальдони, которого она обвинила в домогательствах

Эмбер Хёрд, которая покинула Голливуд после поражения в суде с бывшим мужем Джонни Деппом и сейчас ждёт ребёнка, поддержала 37-летнюю Блейк Лайвли, которая оказалась в центре скандала со своим коллегой по фильму "Всё закончится на нас", 40-летним Джастином Бальдони.