Mainichi Shimbun: НАТО терпит раскол из-за поставок военной помощи Украине

Аналитики крупнейшего в Японии издания "Mainichi Shimbun" заявили, что в настоящее время НАТО терпит раскол — ряд участников альянса не видят необходимости поставлять военную помощь Украине, другие настаивают на поставках оружия, сообщает "ИноСМИ".