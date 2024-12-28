Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Нет, не по городу, а по тому  чешскому заводу, который произвёл  оружие, которое убило мирных жителей. И этот завод, ...ЧТО СКРЫВАЕТ КИЕВ...
  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    Как завозили, пусть теперь так и вывозят. Не нужны они в России. Пусть живут на своей исторической родине.Шокирующее призна...
  • Silver Kont
    Да, оказался вдруг .... пидарас-хуесос, одним словом...Вучич пошел на сб...

Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

Такое решение приняли акционеры компании 27 декабря, сообщается на сайте ритейлера. «Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх