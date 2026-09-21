Литературный мир отмечает 160-летие со дня рождения Герберта Уэллса

21 сентября исполняется 160 лет со дня рождения английского писателя, публициста, одного из основоположников научной фантастики Герберта Уэллса.
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