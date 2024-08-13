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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фенербахче» Моуринью против «Лилля», ПАОК Оздоева и Чалова примет «Мальме», «Динамо» Киев сыграет с «Рейнджерс»

«Фенербахче» Жозе Моуринью примет «Лилль», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграет с «Мальме».  Болгарский «Лудогорец» примет азербайджанский «Карабах», киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс» в гостях.

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