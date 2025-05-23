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FiNE NEWS

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Хакеры слили в Сеть данные 184 млн аккаунтов Google и других техногигантов

Хакеры слили в Сеть данные 184 млн аккаунтов Google и других техногигантов

Исследователь информационной безопасности Джеремиа Фаулер рассказал, что обнаружил массивную базу данных под названием Elastic, содержащую более 184 млн записей, включая учётные данные крупнейших мировых IT-компаний.

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