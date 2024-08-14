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Журналисты дозвонились до подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Журналисты дозвонились до подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Украинец, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», отрицает свою причастность к терактам. Об этом пишут немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, опираясь на результаты совместного расследования.

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