БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики

Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики

Взятый чиновниками тренд на развал образования усугубляется популизмом некоторых политиков Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Чиновники решили порадовать российских первоклассников — прибавить им свободного времени.

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Комментарии
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ИВ
Игорь Вершинин
А что ждать от министра недоучки, только очередную глупость
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3 н.
Галина Малыхина
Интересно, а в министерстве остались разумные или только прожектёры?
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3 н.