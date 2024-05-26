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Президент Федерации фигурного катания Казахстана рассказала о переходе Самоделкиной

Президент Федерации фигурного катания Казахстана рассказала о переходе Самоделкиной

Фигуристка получила гражданство еще в 2023 году.Президент Федерации фигурного катания Астаны Эльмира Турганова поделилась мнением о переходе бывшей русской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

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